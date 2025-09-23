The Voice 28 | scoperte le novità e i colpi di scena

La stagione 28 di The Voice si distingue per numerosi cambiamenti che promettono di rivoluzionare il format tradizionale del celebre talent show. Con nuove regole, twist sorprendenti e un coinvolgimento maggiore del pubblico, questa edizione si presenta come una delle più innovative e imprevedibili di sempre. le novità nelle audizioni a occhi chiusi. il ruolo innovativo di carson daly. Per la prima volta nella storia del programma, il conduttore Carson Daly avrà un potere speciale durante le Blind Auditions. Grazie alla nuova carta chiamata Carson Callback Card, potrà sorprendere uno dei partecipanti che non riceve alcuna rotazione dai giudici, offrendo loro una seconda opportunità di esibirsi in modo segreto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

