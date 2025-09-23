The Voice 28 | scoperte le novità e i colpi di scena
La stagione 28 di The Voice si distingue per numerosi cambiamenti che promettono di rivoluzionare il format tradizionale del celebre talent show. Con nuove regole, twist sorprendenti e un coinvolgimento maggiore del pubblico, questa edizione si presenta come una delle più innovative e imprevedibili di sempre. le novità nelle audizioni a occhi chiusi. il ruolo innovativo di carson daly. Per la prima volta nella storia del programma, il conduttore Carson Daly avrà un potere speciale durante le Blind Auditions. Grazie alla nuova carta chiamata Carson Callback Card, potrà sorprendere uno dei partecipanti che non riceve alcuna rotazione dai giudici, offrendo loro una seconda opportunità di esibirsi in modo segreto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: voice - scoperte
Voice Day - facebook.com Vai su Facebook
Le Onde del Passato, stasera (venerdì 28 febbraio) la terza puntata: Luca fa una scoperta drammatica; Rai, le novità di aprile 2025: De Martino rimpiazzato e la belva Fagnani torna a graffiare; Gli show in onda da gennaio su Rai, Mediaset, Sky e le piattaforme streaming.
THE VOICE SENIOR 2025, PUNTATA 28 FEBBRAIO/ Diretta Blind auditions e concorrenti: Silvio Cairola spiazza… - Diretta The Voice Senior 2025: le anticipazioni della blind audition, concorrenti e squadre. ilsussidiario.net scrive
The Voice Senior, anticipazioni del 28 marzo: l’ultima occasione per i concorrenti - Siamo pronti per un nuovo appuntamento di The Voice Senior, il programma più amato del venerdì sera? Come scrive dilei.it