The Untouchables lo spettacolo teatrale in sostegno a bambini e adolescenti con autismo
Venerdì 26 settembre, alle 20.30 al Teatro Alighieri di Ravenna, va in scena The Untouchables, lo spettacolo ideato e diretto da Zagor Borghesi e co-organizzato da Christian Rivalta e Fabio Marzufero. Un’iniziativa di beneficenza in favore del centro educativo Anacleto, un servizio gestito dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
A partire da oggi, 1° settembre, sono in vendita i biglietti per lo spettacolo "The Untouchables", in scena il 26 settembre al Teatro Alighieri di Ravenna, con inizio alle 20:30
