The Untouchables lo spettacolo teatrale in sostegno a bambini e adolescenti con autismo

Ravennatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 settembre, alle 20.30 al Teatro Alighieri di Ravenna, va in scena The Untouchables, lo spettacolo ideato e diretto da Zagor Borghesi e co-organizzato da Christian Rivalta e Fabio Marzufero. Un’iniziativa di beneficenza in favore del centro educativo Anacleto, un servizio gestito dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

