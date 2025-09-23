The Silent Hour | la spiegazione del finale del film

The Silent Hour, disponibile su Prime Video, racconta la straziante storia di sopravvivenza in un edificio abbandonato dal punto di vista di un detective di Boston a cui è stata diagnosticata una perdita uditiva degenerativa. Dopo aver subito un infortunio che gli ha cambiato la vita durante una missione, Frank Shaw ( Joel Kinnaman ) si trova ad affrontare un difficile bivio nella sua vita mentre cerca di convivere con i suoi nuovi problemi uditivi. Tuttavia, la sua vita viene ulteriormente sconvolta quando viene coinvolto in una vasta cospirazione che coinvolge una fotografa sorda di nome Ava, testimone di un omicidio per strada. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: silent - hour

The silent hour film: trama, cast e finale su Prime Video

TOR450 – Tor des Glaciers® Race Update! Sébastien Raichon is dominating, chasing his own 2023 record, but the rain is making things tough! Luca Brambilla, just an hour behind this morning, now trails by 4 hours. Meanwhile, Brian Mullins and Jarek Gon - facebook.com Vai su Facebook

The Silent Hour: la spiegazione del finale del film; The Silent Hour film: trama, cast, finale, dove è girato il film in streaming su Prime Video.

«The Silent Hour» il nuovo Thriller di Brad Anderson - Su Prime Video sbarca oggi in prima visione The Silent Hour, il nuovo thriller firmato da Brad Anderson, regista che negli anni ha mostrato gusto per le atmosfere claustrofobiche. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

The Silent Hour film: trama, cast, finale, dove è girato il film in streaming su Prime Video - The Silent Hour film, thriller diretto da Brad Anderson con Joel Kinnaman e Sandra Mae Frank, corruzione, silenzio e sopravvivenza. maridacaterini.it scrive