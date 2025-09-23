The rookie stagione 8 in fase di riprese anticipata per il suo spin-off

La produzione della ottava stagione di The Rookie è già iniziata, nonostante l’atteso debutto in anteprima sia previsto per il 2026. Questa scelta strategica rivela alcune dinamiche dietro le quinte del settore televisivo, che meritano un’analisi approfondita. La serie, trasmessa da ABC e creata da Alexi Hawley, si conferma uno dei programmi più seguiti nella stagione 2024-2025, rendendo comprensibile la volontà di mantenere una continuità produttiva anche in vista di un lancio futuro. la produzione della stagione 8 di The Rookie in corso nonostante l’anteprima nel 2026. avvio anticipato delle riprese e motivazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

