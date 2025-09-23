The Pitt | l’erede di ER con Noah Wyle arriva su Sky e NOW

Arriva finalmente in Italia The Pitt, l’attesissimo medical drama che ha trionfato agli Emmy Awards 2025 conquistando 5 statuette, tra cui quella per la Miglior Serie Drammatica. Annunciata come la degna erede di E.R. – Medici in prima linea, la serie vede il ritorno in corsia di Noah Wyle e promette di catturare gli spettatori con storie adrenaliniche e realistiche. Il debutto è fissato per il 24 settembre 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Già campione d’ascolti negli Stati Uniti e rinnovata per una seconda stagione, la serie è un vero e proprio fenomeno mediatico che riporta in TV le emozioni, i dilemmi e le sfide del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Tutto.tv

