The Northman | la storia vera dietro il film

Cinefilos.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Northman ( qui la recensione ) è il terzo film da regista di Robert Eggers, ma è una storia vera e in che modo la storia antica dei vichinghi e la mitologia norrena influenzano le fondamenta del film? The Northman racconta la storia di Amleth, un giovane principe vichingo. Quando il padre di Amleth viene ucciso da Fjolnir, lo zio di Amleth, questi giura vendetta contro l’usurpatore e intraprende un viaggio che durerà tutta la vita per ottenere la sua vendetta. The Northman segue il consueto stile di Eggers, combinando un’ambientazione d’epoca con brividi psicologici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: northman - storia

