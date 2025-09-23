The Mandalorian and Grogu | Trailer italiano e trama dal film Star Wars

E’ disponibile il trailer italiano di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film ambientato nell’universo Star Wars. Dopo il lancio del trailer originale avvenuto ieri ( lo trovate a questo nostro indirizzo ), è partita quest’oggi la campagna promozionale per il nostro mercato dai canali social ufficiali. Il lancio della versione italiana del trailer è stata accompagnata anche dalla conferma del rilascio nelle nostre sale fissato per il 20 maggio 2026. Guardate qui il trailer italiano di Star Wars: The Mandalorian and Grogu La trama di Star Wars: The Mandalorian and Grogu. L’Impero del male è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Mandalorian and Grogu | Trailer italiano e trama dal film Star Wars

