the lowdown di ethan hawke ottiene un punteggio quasi perfetto su rotten tomatoes

Il nuovo prodotto televisivo di Ethan Hawke, intitolato The Lowdown, sta attirando l’attenzione per il suo elevato punteggio di approvazione da parte della critica specializzata, prima ancora della sua première ufficiale su FX. La serie, caratterizzata da un mix di suspense e umorismo, ha già dimostrato di poter conquistare il pubblico e gli esperti del settore grazie a una narrazione coinvolgente e a un cast di alto livello. la ricezione critica di the lowdown: un risultato vicino al massimo. valutazioni su rotten tomatoes. Secondo le ultime rilevazioni, The Lowdown ha ottenuto un punteggio del 94% sulla piattaforma Rotten Tomatoes, basato su 18 recensioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

