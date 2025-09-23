The Elder Scrolls 6 ha già un periodo di uscita e non è molto lontano per un leaker

Dopo mesi di silenzio, The Elder Scrolls 6 torna a far parlare di sé grazie a una voce di corridoio che sta accendendo le speranze dei fan. Il noto leaker eXtas1s, spesso vicino all’ambiente Xbox, ha dichiarato che Bethesda avrebbe fissato un obiettivo di uscita per il gioco entro la fine del 2027. Una previsione che resta pur sempre un rumor, ma che appare plausibile considerando i tempi di sviluppo tipici dello studio. Ufficialmente, l’unica cosa certa è che il progetto esiste: annunciato nel 2018 con un breve teaser, da allora non è mai stato mostrato nulla di concreto. L’idea che il titolo possa arrivare entro un decennio dal suo annuncio non è quindi del tutto irragionevole, anche se la prudenza resta d’obbligo quando si parla di Bethesda e della sua serie di punta. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Elder Scrolls 6 ha già un periodo di uscita e non è molto lontano, per un leaker

In questa notizia si parla di: elder - scrolls

Quale sarà l’ambientazione di The Elder Scrolls 7? Un ex-sviluppatore di Bethesda esclude alcuni luoghi

Julian LeFay, è morto il padre della saga di The Elder Scrolls

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered riceve l’aggiornamento 1.2, ecco tutte le novità

The Elder Scrolls 6, un noto insider rivela la possibile finestra di lancio http://dlvr.it/TNDpRX #TheElderScrolls6 #videogiochi #gamingnews #Bethesda #rumor - X Vai su X

Alcuni designer di Bethesda hanno infilato elementi umoristici nelle Elder Scrolls, nonostante Todd Howard non li volesse. - facebook.com Vai su Facebook

The Elder Scrolls 6 potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo?; The Elder Scrolls 6 avrebbe un periodo di uscita fissato e non sarebbe lontanissimo, per un leaker; The Elder Scrolls 6, un noto insider rivela la possibile finestra di lancio.

The Elder Scrolls 6 avrebbe un periodo di uscita fissato e non sarebbe lontanissimo, per un leaker - Secondo quanto riferito da un noto leaker, The Elder Scrolls 6 potrebbe avere un periodo di uscita definito e non eccessivamente lontano, riaccendendo le speranze sull'arrivo. Da multiplayer.it

The Elder Scrolls 6: un leaker suggerisce la data di uscita - A distanza di oltre sette anni dal primo annuncio ufficiale, avvenuto durante l’E3 del 2018, The Elder Scrolls 6 continua a essere uno dei progetti più attesi e misteriosi dell’intero panorama videolu ... Secondo icrewplay.com