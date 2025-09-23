The Elder Scrolls 4 | Oblivion Remastered la data di uscita della versione fisica è vicina rivela un leak
Dopo mesi di incertezza, emergono dettagli concreti sulla versione fisica di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. L’indiscrezione arriva da Billbil-kun, insider di Dealabs noto per l’affidabilità delle sue anticipazioni e secondo le sue fonti, la Deluxe Edition approderà nei negozi il 13 ottobre 2025, disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X, con un prezzo fissato a 44,99 euro. Si tratta di un risparmio significativo rispetto alla versione digitale, attualmente venduta a 64,99 euro. Un punto importante riguarda la presenza del disco fisico: per PS5 sembra ormai confermata, mentre per Xbox resta il dubbio che la confezione possa contenere soltanto un codice di download. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: elder - scrolls
Quale sarà l’ambientazione di The Elder Scrolls 7? Un ex-sviluppatore di Bethesda esclude alcuni luoghi
Julian LeFay, è morto il padre della saga di The Elder Scrolls
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered riceve l’aggiornamento 1.2, ecco tutte le novità
The Elder Scrolls 6, un noto insider rivela la possibile finestra di lancio http://dlvr.it/TNDpRX #TheElderScrolls6 #videogiochi #gamingnews #Bethesda #rumor - X Vai su X
Alcuni designer di Bethesda hanno infilato elementi umoristici nelle Elder Scrolls, nonostante Todd Howard non li volesse. - facebook.com Vai su Facebook
Presto saranno disponibili le edizioni fisiche di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ecco quando; The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dovrebbe uscire in versione fisica il 13 ottobre; The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, la data di uscita della versione fisica è vicina, rivela un leak.
Presto saranno disponibili le edizioni fisiche di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ecco quando - The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sta per arrivare anche in formato fisico, pur in forte ritardo rispetto a quello digitale. Segnala multiplayer.it
The Elder Scrolls 4 Oblivion: un remake in sviluppo? - The Elder Scrolls 4 Oblivion avrà un remake: questo è il “succo” dell’ultimo rumor trapelato in rete. tuttotek.it scrive