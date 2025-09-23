the bride rilasciato il trailer del film horror di maggie gyllenhaal con jessie buckley e christian bale

La Warner Bros. Pictures ha pubblicato il primo trailer del film horror di Maggie Gyllenhaal “The Bride”, con Jessie Buckley e Christian Bale. La sinossi ufficiale del film recita: “ Un solitario Frankenstein si reca nella Chicago degli anni ’30 per chiedere aiuto al Dr. Euphronius per creare una compagna. I due rinvigoriscono una giovane donna assassinata e nasce la Sposa. Lei è al di là delle loro intenzioni, innescando una storia d’amore infuocata, l’attenzione della polizia e un movimento sociale selvaggio e radicale “. Ispirato a “ La moglie di Frankenstein ” di James Whale e al romanzo “Frankenstein” di Mary Shelley del 1818, “La sposa” vede Buckley nel ruolo del protagonista, mentre Bale interpreta il mostro di Frankenstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

