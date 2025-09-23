The Bride rilasciato il trailer del film horror di Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley e Christian Bale

Metropolitanmagazine.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Warner Bros. Pictures ha pubblicato il primo trailer del film horror di Maggie GyllenhaalThe Bride”, con Jessie Buckley e Christian Bale. La sinossi ufficiale del film recita: “ Un solitario Frankenstein si reca nella Chicago degli anni ’30 per chiedere aiuto al Dr. Euphronius per creare una compagna. I due rinvigoriscono una giovane donna assassinata e nasce la Sposa. Lei è al di là delle loro intenzioni, innescando una storia d’amore infuocata, l’attenzione della polizia e un movimento sociale selvaggio e radicale “. Ispirato a “ La moglie di Frankenstein ” di James Whale e al romanzo “Frankenstein” di Mary Shelley del 1818, “La sposa” vede Buckley nel ruolo del protagonista, mentre Bale interpreta il mostro di Frankenstein. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

the bride rilasciato il trailer del film horror di maggie gyllenhaal con jessie buckley e christian bale

© Metropolitanmagazine.it - The Bride, rilasciato il trailer del film horror di Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley e Christian Bale

In questa notizia si parla di: bride - rilasciato

Il trailer di À contre-sens 3 svela le prime immagini; Creature Commandos – Cosa sappiamo sulla prima serie TV del nuovo DCU? (2024); Il film Dragon Quest Your Story si mostra nel trailer di debutto.

the bride rilasciato trailerThe Bride, rilasciato il trailer del film horror di Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley e Christian Bale - L'articolo The Bride, rilasciato il trailer del film horror di Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley e Christian Bale proviene da Metropolitan Magazine. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: The Bride Rilasciato Trailer