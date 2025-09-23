The Bride | il primo trailer del film di Maggie Gyllenhaal con Jessie Buckley e Christian Bale

La Warner Bros. Pictures ha pubblicato il primo trailer di The Bride di Maggie Gyllenhaal, con Jessie Buckley e Christian Bale. La sinossi ufficiale del film recita: “Un solitario Frankenstein si reca nella Chicago degli anni ’30 per chiedere aiuto al Dr. Euphronius per crearsi una compagna. I due rinvigoriscono una giovane donna assassinata e nasce la Sposa. Lei è al di là di ciò che entrambi avevano previsto, innescando una storia d’amore infiammabile, attirando l’attenzione della polizia e un movimento sociale selvaggio e radicale”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

