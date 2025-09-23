The Brave and the Bold | James Gunn fornisce promettenti aggiornamenti
James Gunn è stato di recente intervistato da YMH Studios, e in quell’occasione il co-CEO della DC Studios ha fornito un aggiornamento molto promettente sullo stato di The Brave and the Bold. “ Nessuna di queste cose è importante per me ”, ha detto Gunn quando gli è stato chiesto se Batman avrebbe avuto un costume grigio e blu o gli occhi bianchi sul cappuccio nel film. “ Ciò che conta è il personaggio e la storia, e penso che ora abbiamo una storia davvero molto buona per ciò che sta accadendo con Batman ”. Considerando che Gunn ha ripetutamente ribadito di non voler dare il via libera ufficiale a progetti senza una sceneggiatura che gli piaccia, e visti i suoi commenti entusiastici sul film incentrato su Damien Wayne, forse questo sarà il prossimo film in uscita nell’universo cinematografico DC? Ad ogni modo, sembra che i lavori sul progetto stiano proseguendo nella giusta direzione, per cui non resta che attendere annunci ufficiali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
James Gunn afferma che hanno una "storia davvero, davvero bella" per The Brave and the Bold. Dice di amare gli aspetti investigativi, brutali e soprannaturali di Batman e del mondo che lo circonda.
