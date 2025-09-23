Terzo Settore Numeri in crescita e nuove prospettive Bene l’impegno della Regione per bandi pluriennali

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I dati presentati in Commissione IV con il Rapporto 2025 sul Terzo Settore ci consegnano la fotografia di un patrimonio civico e sociale straordinario: oltre 11.200 enti iscritti al Runts, quasi 246.000 volontari e più di 72.000 lavoratori. La nostra regione si conferma al terzo posto in Italia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terzo - settore

Leo: "Via libera del Cdm al decreto fiscale sul terzo settore e testo unico imposta registra" – Il video

Accoglienza di minorenni, le associazioni bresciane del terzo settore a corto di fondi lanciano un Sos: “Roma intervenga”

Scuola | Assistenza educativa agli studenti disabili, la Provincia pubblica il bando per enti del terzo settore

Terzo Settore, Numeri in crescita e nuove prospettive. Bene l’impegno della Regione per bandi pluriennali; Terzo settore, continua la crescita degli enti; Terzo settore, occupazione in crescita ma i redditi restano bassi.

Salute, Terzo settore centrale in un patto per la crescita e l’equità - Declino demografico, non autosufficienza, povertà tra le sfide che attendono la filiera della salute del nostro Paese. vita.it scrive

Terzo settore, occupazione in crescita ma i redditi restano bassi - I dati raccolti dall’Istituto in collaborazione con la Fondazione Terzjus sono frutto di un’integrazione tra l’archivio Runts al 31 dicembre 2024 e quello Uniemens. Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Terzo Settore Numeri Crescita