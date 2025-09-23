Terza età un breve corso di fotografia con Gianni Cravedi
Organizzata dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, sta per prendere il via un’iniziativa pensata per valorizzare la creatività e la passione delle persone over 65 residenti a Piacenza. Si tratta di un corso di fotografia rivolto ai cittadini che desiderano apprendere o. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: terza - breve
GAMS nel Monferrato Terza tappa: dopo un breve trasferimento si arriva al Castello di Piovera per visita guidata e pranzo conclusivo. Ringraziamo tutti coloro che hanno condiviso con noi queste due belle giornate di sole quasi estivo sperando di aver soddisf - facebook.com Vai su Facebook
Università Terza età. Corso anti-ludopatia - CITTÀ DI CASTELLO – Cinquecento iscritti per l’esercito degli ... lanazione.it scrive