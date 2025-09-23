Terza edizione del Transitare Festival | a Calendasco anche il giornalista Piero Badaloni

Riflettori accesi sulla via Francigena e sulle grandi trasformazioni che attraversano il mondo contemporaneo, sabato 27 e domenica 28 settembre a Calendasco, con il ritorno del Festival "Transitare" che raggiunge quest’anno la sua terza edizione. Il programma delle attività è ricco di iniziative. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

