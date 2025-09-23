Terribile incidente sul lavoro a Limone Piemonte | travolto dal crollo di un muro in un cantiere morto l' operaio Petru Vintila di Torino
Un operaio romeno di 54 anni residente a Torino, Petru Vintila, è morto all'ora di pranzo di oggi, martedì 23 settembre 2025, nel cantiere di una baita in costruzione a Limone Piemonte, nel Cuneese. Dai primi riscontri, è stato travolto dal crollo del rivestimento in pietra di un muro, che non. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Terribile incidente sul lavoro a Limone Piemonte: travolto dal crollo di un muro in un cantiere, morto un operaio di Torino
Incidente sul lavoro nella zona delle piste di Limone: muore un operaio di 53 anni - Un operaio di 53 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro nella tarda mattinata di martedì 23 settembre a Limone Piemonte. Da cuneocronaca.it
Tragedia a Limone: crolla un muro, muore un operaio - La vittima stava lavorando sul cantiere della nuova baita in prossimità dell’arrivo della telecabina Bottero ... cuneodice.it scrive