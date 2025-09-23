Terremoto nel mondo Funko chiude lo storico store | ecco cosa succederà

Novità nel mondo Funko, si prepara la chiusura di uno storico store. Vediamo cosa cambierà per gli appassionati. L’azienda produce giocattoli su licenza, oltre 1.000 action figure in vinile, peluche, oggetti di elettronica, boobleheads sempre su licenza. I collezionisti amano i personaggi iconici della cultura pop grandi circa 10 centimetri e dalla testa grossa. Attendono con ansia le nuove uscite e nonostante il successo di Funko sia arrivato diversi anni fa non accenna a fermarsi. Funko ha successo in tutto il mondo. Europa, America, Emirati Arabi, i giocattoli da collezione fanno gola a tanti collezionisti che devono prepararsi ad una novità che sconvolge il mondo Funko. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Terremoto nel mondo Funko, chiude lo storico store: ecco cosa succederà

