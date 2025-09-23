Terremoto Atletico Madrid deciso l’esonero di Simeone

Calciomercato.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo l’allenatore, l’argentino è il simbolo del club: ma l’inizio di stagione è stato terribile  Simeone esonerato dall’Atletico Madrid. Secondo ‘El Gol Digital’ il club spagnolo potrebbe mandarlo via durante la prossima pausa per le Nazionali del 6-14 ottobre. Sarebbe una decisione clamorosa oltre che storica, considerato quel che rappresenta il ‘Cholo’ per l’Atletico e da quando siede sulla panchina dei ‘Colchoneros’: dicembre 2011, ovvero da 14 anni. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’Atletico starebbe valutando il licenziamento di Simeone, il cui contratto scade nel 202 7, a causa dei pessimi risultati ottenuti dalla squadra in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

terremoto atletico madrid deciso l8217esonero di simeone

© Calciomercato.it - Terremoto Atletico Madrid, deciso l’esonero di Simeone

In questa notizia si parla di: terremoto - atletico

L'Atletico Madrid è pronto a investire 160 milioni di euro in questa sessione di calciomercato; Terremoto, i giovani e quel loro entusiasmo che non va mai spento; Terremoto Atletico Madrid, deciso l’esonero di Simeone.

terremoto atletico madrid decisoTerremoto Atletico Madrid, deciso l’esonero di Simeone - Simeone e l'esonero clamoroso nonché storico deciso dall'Atletico Madrid quattordici anni il suo arrivo in panchina ... Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Atletico Madrid Deciso