Arezzo, 23 settembre 2025 – E' una di quelle partite da non fallire, ma con un ostacolo di non poco conto: la forza dell'avversario. Il Terranuova Traiana, domani, nel turno infrasettimanale di serie D, sarà di scena in Maremma contro il Follonica Gavorrano, squadra che è partita molto bene in questo campionato. Secondo posto, seppur in coabitazione con altre squadre, sette punti all'attivo, frutto di due vittorie e un pareggio, tre gol fatti e due subiti. La squadra mineraria è avversario decisamente tosto che ha un solo grande obiettivo: quello di far dimenticare la sciagurata stagione passata, culminata con la retrocessione ai play out e con il successivo ripescaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana domani a Gavorrano