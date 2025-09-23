Terracina record di nascite | 68 tartarughine Caretta caretta prendono il mare
Terracina, 23 settembre 2025 – Si chiude davvero in bellezza per Terracina la stagione 2025 per le tartarughe marine “caretta caretta”, con un nido veramente ricco di ben 68 tartarughine sane su 77 uova traslocate, che hanno preso felicemente il mare. Tutto grazie alle attenzioni e al monitoraggio costante garantito dallo staff di Tartalazio, diretto dal Dott. Luca Marini e coordinato dal Dott. Nicola Marrone, e dei Tartawatchers di Legambiente Terracina, ormai parte integrante dello staff di Life Turtlenest, progetto europeo coordinato da Legambiente e co-finanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, il più grande progetto mai finanziato dalla Unione Europea finalizzato al miglioramento della conservazione della tartaruga marina comune (Caretta caretta) in Italia, Spagna e Francia, per un totale di 8000 km di costa, attraverso attività di monitoraggio, messa in sicurezza dei nidi, ricerca scientifica e campagne di informazione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: terracina - record
Sei di Terracina se.. Noemi · OH MA. Settembre regala emozioni pure nella Riviera di Levante a Terracina! Nel video, un mare di cristallo, calmo e trasparente, accarezza *spiagge deserte* che sembrano uscite da un sogno... Un silenzio magico, un’ari - facebook.com Vai su Facebook
Terracina, record di nascite: 68 tartarughine Caretta caretta prendono il mare.
Nascite, nuovo record negativo: nel 2023 sono 13mila in meno - Nel 2023 le nascite segnano un nuovo record negativo, scendendo a 379. Scrive ilmessaggero.it