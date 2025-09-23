Terracina record di nascite | 68 tartarughine Caretta caretta prendono il mare

Terracina, 23 settembre 2025 – Si chiude davvero in bellezza per Terracina la stagione 2025 per le tartarughe marine “caretta caretta”, con un nido veramente ricco di ben 68 tartarughine sane su 77 uova traslocate, che hanno preso felicemente il mare. Tutto grazie alle attenzioni e al monitoraggio costante garantito dallo staff di Tartalazio, diretto dal Dott. Luca Marini e coordinato dal Dott. Nicola Marrone, e dei Tartawatchers di Legambiente Terracina, ormai parte integrante dello staff di Life Turtlenest, progetto europeo coordinato da Legambiente e co-finanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, il più grande progetto mai finanziato dalla Unione Europea finalizzato al miglioramento della conservazione della tartaruga marina comune (Caretta caretta) in Italia, Spagna e Francia, per un totale di 8000 km di costa, attraverso attività di monitoraggio, messa in sicurezza dei nidi, ricerca scientifica e campagne di informazione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it