Terni arriva il FlashFest in centro | Sorpresa imprevedibilità ed originalità Valorizziamo l’intera comunità

Un evento diffuso in programma, in diverse parti del centro cittadino, nei fine settimana compresi tra il 4 e 26 ottobre. La sala consiliare di palazzo Spada ha ospitato nei giorni scorsi 'FlashFest by Rave Meditation' che si connoterà per momenti di cultura, sport, musica e spettacolo.

