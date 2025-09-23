Ternana-Pontedera ultime dai campi e probabili formazioni | Federico Romeo in pole per una maglia

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le compagini di Ternana-Pontedera scendono in campo al Liberati nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18,30) per affrontarsi nel match valevole come primo turno infrasettimanale della stagione. Dopo due sconfitte iniziali la squadra di Liverani ha inanellato tre risultati utili. I toscani invece sono. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ternana - pontedera

Ternana-Pontedera, Fabio Liverani: "Servirà una gara di concentrazione con qualità negli ultimi venti metri. La squadra sta continuando a crescere"

Ternana-Pontedera, ultime dai campi e probabili formazioni: Federico Romeo in pole per una maglia; Ternana-Pontedera, ultime dai campi e probabili formazioni: Marco Capuano torna a dirigere il reparto difensivo; Rimini-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: Vallocchia contende una maglia a Donati.

ternana pontedera ultime campiPronostico Ternana vs Pontedera – 23/09/2025 - Martedì 23 settembre 2025 alle ore 18:30 va in scena al Stadio Libero Liberati il match tra Ternana e Pontedera, valido per l’8ª giornata del campionato di ... Come scrive news-sports.it

ternana pontedera ultime campiTernana-Pontedera, Fabio Liverani: "Servirà una gara di concentrazione con qualità negli ultimi venti metri. La squadra sta continuando a crescere" - Martedì 23 settembre le Fere ospitano al ‘Libero Liberati’ il Pontedera, reduce dalla sconfitta per 4- Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Ternana Pontedera Ultime Campi