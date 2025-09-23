Ternana-Pontedera le formazioni UFFICIALI del match
Le compagini di Ternana-Pontedera vanno alla ricerca dei tre punti nel primo turno infrasettimanale del campionato di Serie C. Il tecnico Fabio Liverani rinuncia a Loiacono, Meccariello e Kerrigan. Torna a disposizione Bruno Martella regolarmente presente nell’elenco dei convocati. Indisponibile. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: ternana - pontedera
Ternana-Pontedera, Fabio Liverani: "Servirà una gara di concentrazione con qualità negli ultimi venti metri. La squadra sta continuando a crescere"
Ternana-Pontedera, ultime dai campi e probabili formazioni: Federico Romeo in pole per una maglia
Ternana-Pontedera: diretta live e risultato in tempo reale - Pontedera di Martedì 23 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net
La Ternana punta al salto di qualità: "Possiamo migliorare ancora" - Contro il Pontedera i rossoverdi cercano conferme di crescita e una vittoria che renderebbe interessante ... Scrive lanazione.it