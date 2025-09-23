Ternana-Pontedera la prima al ' Libero Liberati' della presidente Claudia Rizzo

Prima al ‘Libero Liberati’ per Claudia Rizzo, nuova presidente della Ternana calcio. La giovane imprenditrice ha raggiunto la tribuna dello stadio a pochi minuti dall'inizio di Ternana-Pontedera, accompagnata dall'amministratore unico della società rossoverde Tiziana Pucci. Presente al ‘Liberati’. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

