Ternana-Pontedera 2-1 | granata beffati da un autogol
Terni, 23 settembre 2025 – Un'autorete a 7' dal novantesimo ha condannato il Pontedera alla sconfitta per 2-1 sul terreno della Ternana. Andata sotto di un gol per una inzuccata di Dubickas al 39' del primo tempo, la squadra di Menichini (che viaggia ad una media di due reti subite a partita) nel cuore del secondo tempo era riuscita a ristabilire la parità con un destro dalla distanza di Scaccabarozzi infilatosi nell'angolo alto, ma poi al 38' un'indecisione di Paolieri che ha appoggiato all'indietro di testa con Biagini (che pure aveva salvato due volte l'1-1) uscito in mezzo all'area, ha condannato i granata alla quarta sconfitta in sei partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
