Ternana Pontedera 2-1 Fere combattive e vincenti
Terni, 23 settembre 2025 – Una buona Ternana batte il Pontedera e con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare si piazza a ridosso delle prime posizioni della classifica. Gara non facile contro i toscani, su un terreno reso pesante dalla pioggia. Al “Liberati” gli spettatori sono 2.419 per questo turno infrasettimanale. La Ternana nella prima mezz’ora, pur tenendo le redini del gioco, non trova sbocchi e occasioni, con gli ospiti che si difendono in maniera ordinata. Ci pensa Dubickas al 38’ a portare in vantaggio i rossoverdi con il suo terzo gol consecutivo in tre gare. Traversone di Martella e deviazione decisiva di testa dell’attaccante delle Fere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ternana - pontedera
Ternana-Pontedera, Fabio Liverani: "Servirà una gara di concentrazione con qualità negli ultimi venti metri. La squadra sta continuando a crescere"
Ternana-Pontedera, ultime dai campi e probabili formazioni: Federico Romeo in pole per una maglia
Ternana-Pontedera, le formazioni UFFICIALI del match
#Ternana, #Liverani: «Contro il #Pontedera spazio al #turnover» https://umbriaon.it/ternana-liverani-contro-il-pontedera-spazio-al-turnover/… #Umbria #calcio #serieC #LegaPro #Umbria #Terni #Toscana #Pisa - X Vai su X
La conferenza di Liverani e domani Ternana-Pontedera Tre giorni dopo si torna in campo: spazio a rotazioni e nuove prove - facebook.com Vai su Facebook
Ternana-Pontedera 2-1, successo casalingo per le Fere; La Ternana soffre contro il Pontedera ma porta a casa i tre punti (2-1); Ternana-Pontedera 2-1: per le Fere ancora una vittoria al Liberati.
La Ternana soffre contro il Pontedera ma porta a casa i tre punti (2-1) - I rossoverdi segnano con Dubickas, poi subiscono un eurogol da Scaccabarozzi ma nel finale piegano la resistenza dei toscani grazie a un clamoroso autogol ... Scrive corrieredellumbria.it
La Ternana soffre ma batte il Pontedera: è la terza vittoria nelle ultime quattro partite - 1 e si porta a 10 punti in classifica, centrando la terza vittoria nelle ultime 4 partite. Come scrive umbria24.it