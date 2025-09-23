Ternana Pontedera 2-1 Fere combattive e vincenti

Terni, 23 settembre 2025 – Una buona Ternana batte il Pontedera e con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare si piazza a ridosso delle prime posizioni della classifica. Gara non facile contro i toscani, su un terreno reso pesante dalla pioggia. Al “Liberati” gli spettatori sono 2.419 per questo turno infrasettimanale.  La Ternana nella prima mezz’ora, pur tenendo le redini del gioco, non trova sbocchi e occasioni, con gli ospiti che si difendono in maniera ordinata. Ci pensa Dubickas al 38’ a portare in vantaggio i rossoverdi con il suo terzo gol consecutivo in tre gare. Traversone di Martella e deviazione decisiva di testa dell’attaccante delle Fere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

