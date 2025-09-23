Termovalorizzatore Ginosa un progetto pensato male

Tarantini Time Quotidiano <progetto del termovalorizzatore –  dichiara il Sindaco Parisi  – non vedremo certo passerelle, né finti annunci o interrogazioni di facciata. La nostra posizione è chiara: continueremo a opporci in ogni sede a un intervento che rappresenta la morte del territorio e che non garantisce alcuna sicurezza per l’ambiente e la salute pubblica>>. Il Comune di Ginosa conferma il massimo impegno per impedire la realizzazione del termovalorizzatore, a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e delle prospettive di sviluppo sostenibile della comunità. Dopo aver impugnato la determinazione della Regione Puglia, l’Amministrazione comunale di Ginosa ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ulteriori osservazioni, in seguito alle integrazioni volontarie depositate da Ecologistic lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

