Terminati i lavori riaperto il ponte della Molinella

Viterbotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terminati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte della Molinella, e riapre la strada provinciale 61. Gli interventi della Provincia di Viterbo hanno riguardato in particolare il rafforzamento della struttura e l’installazione delle nuove barriere di protezione, opere necessarie. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

