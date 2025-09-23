Terminati i lavori riaperto il ponte della Molinella
Terminati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte della Molinella, e riapre la strada provinciale 61. Gli interventi della Provincia di Viterbo hanno riguardato in particolare il rafforzamento della struttura e l’installazione delle nuove barriere di protezione, opere necessarie. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: terminati - lavori
Via Terracini, terminati i lavori per messa in sicurezza della strada. “Opera necessaria dopo l’alluvione del 2023"
Casciana Terme, stop alle perdite: terminati i lavori sull'acquedotto in via della Monca
Varchi per la Ztl a Fossombrone: i lavori sono terminati
La città che cambia #10 Sono praticamente terminati i lavori al cortile interno de Il Quartiere (ex caserma Musso) che è stato riqualificato con nuove superfici, in parte asfalto e in parte materiali drenanti e 21 nuove piante. La segreteria della Fondazione « - facebook.com Vai su Facebook
Marciana Marina: terminati i lavori per l’installazione dell’illuminazione pubblica in Via del Toro - X Vai su X
Ponte mobile, terminati i lavori di manutenzione: pronto per la riapertura; Terminati i lavori di manutenzione, il ponte mobile riapre in anticipo; Ponte mobile, terminati i lavori di manutenzione: pronto per la riapertura.
Ponte Paleocapa riapre dopo 2 anni: «Sarà pronto entro dicembre» - Dopo quasi 2 anni di lavoro, arriva al rush finale il cantiere all'ombra della ... Riporta ilgazzettino.it
Riaperto il ponte sull’Orba. Via libera ai veicoli in anticipo - Ovada – È stato riaperto, nel pomeriggio di ieri, il ponte sull’Orba, in largo anticipo rispetto al cronoprogramma che prevedeva l’apertura per fine agosto. Come scrive ilsecoloxix.it