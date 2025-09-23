Terapie assistite con psichedelici | Pescara prima città in Italia a ospitare il corso per combattere depressione stress e disturbi da ansia

Sarà Pescara ad ospitare per la prima volta in Italia il corso formativo “Terapie assistite con psichedelici”, realizzato da Illuminismo psichedelico e rivolto a medici, psichiatri, psicologi e psicoterapeuti per aiutarli a combattere meglio malattie come la depressione e curare i disturbi da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

La ricerca sull’efficacia delle terapie con farmaci psichedelici va avanti in tutto il mondo, ed è partita anche in Italia, tra l’altro, con la partecipazione dell’Istituto superiore di sanità. Intanto nel nostro Paese parte un corso di formazione per i medici che vogliono - facebook.com Vai su Facebook

Prenderà il via a gennaio a Pescara il programma intitolato «Terapie assistite con psichedelici» e sarà rivolto a psichiatri, psicologi e psicoterapeuti

