Teramo - Momenti di tensione nell’istituto penitenziario teramano: un detenuto colpisce tre poliziotti, mentre in distinte operazioni rinvenuti quattro telefoni cellulari. Attimi di violenza si sono registrati all’interno del carcere di Castrogno, a Teramo, dove un detenuto extracomunitario si è scagliato contro tre agenti della Polizia penitenziaria. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino: l’uomo, visitato poco prima in infermeria per un malore, avrebbe reagito con violenza al rientro in cella dopo aver preteso di utilizzare l’ascensore senza alcuna autorizzazione. Nel corso dell’aggressione, uno degli agenti ha riportato una testata al volto e diverse escoriazioni alle braccia, venendo trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino con una prognosi di undici giorni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Teramo, caos a Castrogno: detenuto aggredisce tre agenti, trovati cellulari in cella