Tentò di uccidere moglie e figli meccanico condannato solo per maltrattamenti in famiglia

Sei anni e dieci mesi di reclusione. Questa la sentenza del gup del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, a carico del meccanico trentaseienne di Cianciana che il 23 maggio del 2024 accoltellò moglie e figli di 6 e 3 anni. Il pm aveva chiesto la condanna ad 8 anni e 8 mesi. L'uomo è stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

