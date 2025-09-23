Tentato omicidio Trump Ryan Routh tenta di togliersi la vita dopo il verdetto di colpevolezza

Il gesto disperato in aula: ‘Sta cercando di uccidersi’. Ryan Routh, 59 anni, ha tentato di ferirsi alla gola con una penna subito dopo la lettura del verdetto che lo dichiarava colpevole del tentato omicidio di Donald Trump. L’episodio è avvenuto nel tribunale federale di Fort Pierce, in Florida, davanti a giurati, giornalisti e familiari. Un ritrattista presente in aula ha raccontato che Routh non aveva mostrato alcuna emozione mentre la giuria leggeva la sentenza. Poi il gesto improvviso. La figlia, presente tra il pubblico, ha urlato: «Oh mio Dio, sta cercando di uccidersi! Qualcuno lo fermi!». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tentato omicidio Trump, Ryan Routh tenta di togliersi la vita dopo il verdetto di colpevolezza

Ryan Wesley Routh, che si appostò armato in un club di golf dove stava giocando Donald Trump, è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio - Martedì in Florida Ryan Wesley Routh, l’uomo che a settembre del 2024 fu arrestato perché sospettato di voler sparare a Donald Trump mentre stava giocando a golf, è stato dichiarato colpevole di tenta ... Segnala ilpost.it

