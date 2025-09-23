Tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto una vicina la nota e fa scattare l'allarme | salvata dagli agenti
Una 39enne ha tentato di lanciarsi dal balcone del terzo piano di un palazzo nel quartiere Tuscolano a Roma. La vicina l'ha notata e allertato i soccorsi, salvandole la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tenta - suicidio
Detenuto di 23 anni tenta il suicidio durante la visita del sottosegretario alla giustizia
Canton Mombello, giovane detenuto tenta il suicidio
Tenta il suicidio, 32enne salvato dai carabinieri
Leggi su Tgr Abruzzo Tenta il suicidio, salvata dai carabinieri Donna in procinto di lanciarsi da un ponte viene avvicinata e messa in salvo - facebook.com Vai su Facebook
#vairano paternora, #40enne tenta il suicidio: salvato dai carabinieri - X Vai su X
Tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto, una vicina la nota e fa scattare l'allarme: salvata dagli agenti; Si lancia nel vuoto dal balcone di casa, centra e uccide una donna che camminava sul marciapiede in zona Baggio a Milano; Tenta il suicidio lanciandosi dal ponte, salvata dai carabinieri.
Milano, tenta il suicidio lanciandosi dal balcone ma centra in pieno una passante: 83enne morta sul colpo, lui sopravvive - L'uomo, 70 anni, si è lanciato dal quarto piano di casa sua precipitando addosso a Francesca Manno. msn.com scrive
Milano: 70enne tenta il suicidio gettandosi dal balcone/ Caduto su una passante 83enne: è morta sul colpo - Milano, 70enne tenta il suicidio gettandosi dal balcone: "salvato" da un'83enne travolta durante la caduta e morta sul colpo ... Come scrive ilsussidiario.net