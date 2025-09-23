Tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto una vicina la nota e fa scattare l'allarme | salvata dagli agenti

Una 39enne ha tentato di lanciarsi dal balcone del terzo piano di un palazzo nel quartiere Tuscolano a Roma. La vicina l'ha notata e allertato i soccorsi, salvandole la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

