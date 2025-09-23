Tenta di lanciarsi dal balcone | 41enne salvato dai carabinieri

Momenti di paura questa notte a Piano di Sorrento. Un uomo di 41 anni, in preda a una crisi psicotica, ha aggredito i familiari e poi ha tentato di gettarsi dal balcone della propria abitazione.Allertati dal 118, i carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti e, quando l’uomo si era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it