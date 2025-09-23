Tensione a Nizza contatti tra i tifosi francesi e gli ultras della Roma | interviene la polizia | CMIT

Nella città francese, succede un po’ di tutto: contatti tra opposte tifoserie, il resoconto degli scontri Nottata movimentata quella della vigilia del match tra Nizza e Roma, che già in questi giorni era finita sotto la lente della autorità francesi con dei controlli e accertamenti molto approfonditi. Intorno alle 22.30 sono andati scena i primi disordini con il contatto tra un gruppo di tifosi del Nizza e alcuni ultras della Roma in piazza Massena, la più famosa e importante della città. Tensione a Nizza, contatti tra i tifosi francesi e gli ultras della Roma: interviene la polizia CM.IT – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

