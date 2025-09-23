Tensione a Battipaglia Dario scompare nel nulla | l' appello disperato della compagna
Ore di apprensione a Battipaglia: da ieri mattina non si hanno notizie di Dario Borriello di 47 anni. A lanciare l'allarme a mezzo social, la sua compagna: “Dario soffre di attacchi ischemici transitori e amnesie temporanee. L'auto è stata ritrovata nei pressi della stazione di Salerno. -fa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
