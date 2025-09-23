Tennis Serie A2 Il V-Team ci riprova A Casale verso i playoff
I precedenti sono confortanti. Perché il V-Team, in quattro partecipazioni al campionato italiano di tennis a squadre di Serie A2, ha sempre ottenuto la qualificazione ai playoff. La squadra brianzola, dunque, si prepara a sistemarsi sui blocchi di partenza con adeguate motivazioni. Domenica 5 ottobre il V-Team alzerà il sipario sulla stagione 2025-2026 con la trasferta a Casale Monferrato. Ma centrare il pokerissimo, cioè il quinto lasciapassare di fila per i playoff, sarà decisamente complicato. Anche perché la nuova formula con gironi a quattro squadre, importata direttamente dalla Serie A1 prevede la possibilità di lottare per la promozione solo per la prima classificata degli otto raggruppamenti di A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
