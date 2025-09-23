Tennis La lughese Sandy Mamini vince il 7° Memorial ’De Giovanni’
La lughese Sandy Mamini ha vinto la quarta edizione del trofeo ‘ F.C. Costruzioni, 7° Memorial ’ Giampiero De Giovanni ’, Open femminile nazionale organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola. Domenica sera si è disputata la finalissima, dominata dalla giovane portacolori del Tennis Club Faenza, classificata 2.6, accreditata della seconda testa di serie, sulla rientrante Ekaterina Cazac (2.7), anche lei giovane portacolori del Circolo Tennis Massa Lombarda, allenata dal maestro Christian Rosti al Ten Sport Center di Pinarella. Tutto piuttosto facile per Sandy Mamini che si è imposta per 6-1, 6-2, mostrando anche nel match clou il tennis brillante che ha caratterizzato tutta la sua settimana imolese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tennis - lughese
