Temptation Island vince in autunno secondo i dati Auditel del 22 settembre 2025

risultati degli ascolti televisivi del 22 settembre 2025: successo di Temptation Island in autunno. La serata di lunedì 22 settembre 2025 ha confermato le preferenze del pubblico televisivo, con una predominanza di programmi consolidati e alcune novità che hanno attirato l’attenzione. La vittoria assoluta è andata al sequel di Temptation Island, che si è riconfermato come uno dei format più apprezzati anche con l’arrivo della stagione autunnale. La capacità di coinvolgimento del programma condotto da Filippo Bisciglia dimostra che il format funziona ancora, nonostante i cambiamenti stagionali e le nuove proposte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Temptation Island vince in autunno secondo i dati Auditel del 22 settembre 2025

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Sonia Mattalia e Alessio Loparco innamorati e felici dopo #TemptationIsland : "Siamo ripartiti da zero" - X Vai su X

Per questa seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi… Valentina e Antonio si sono raccontati dopo la pausa estiva. Il loro amore continua a gonfie vele - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV 15 settembre 2025: Temptation Island vince ma non brilla, Affari Tuoi perde terreno; Programmi tv, cosa vedere oggi 22 settembre: Giletti torna in grande stile e Filippo Bisciglia ci prepara a Uomini e Donne; ?Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Temptation vince sempre. Scotti batte ancora De Martino.

Ascolti TV 15 settembre 2025: Temptation Island vince ma non brilla, Affari Tuoi perde terreno - Il ritorno di Temptation Island su Canale 5 porta la rete ammiraglia Mediaset ad aggiudicarsi la prima serata, ma siamo lontani dai numeri di luglio. Riporta msn.com

Temptation Island torna in autunno: ecco le novità della nuova stagione - L’edizione 2025 di Temptation Island ha segnato un vero e proprio record: share superiori al 30% e puntate doppie – e persino triple! Come scrive panorama.it