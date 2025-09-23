Temptation Island Sonia Mattalia assente all’annuncio di Sonia e Simone | il motivo

Durante il secondo speciale Temptation Island – E poi i telespettatori hanno assistito all’annuncio di Sonia Barrile e Simone Margagliotti. I due ormai ex fidanzati hanno rivelato in diretta il sesso del loro futuro bambino. Un momento carico di emozione che, tuttavia, ha lasciato spazio a una domanda ricorrente tra i fan: perché Sonia Mattalia non era presente? Le ipotesi si sono moltiplicate nel giro di poche ore, ma oggi possiamo chiarire tutto. Temptation Island 2025: nessun litigio, solo un contrattempo. Contrariamente ai rumor circolati sui social, l’assenza di Sonia Mattalia non è stata causata da alcuna frattura nei rapporti con Sonia Barrile. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island, Sonia Mattalia assente all’annuncio di Sonia e Simone: il motivo

In questa notizia si parla di: temptation - island

