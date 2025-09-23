Temptation Island | Simone e Sonia dopo la rottura fanno il ‘gender reveal’ in diretta Lei | Voglio che sia un padre presente

Nel nuovo format di Temptation Island, Temptation Island e poi. e poi., le coppie del programma tornano davanti a Filippo Bisciglia per aggiornare i fan sulle loro faccende personali, una volta finita l’esperienza sull’isola. Quella di lunedì 22 settembre 2025 è stata anche la volta di Sonia B. e Simone, che avevano annunciato una gravidanza inaspettata. E se in precedenza sembrava che i due si fossero riavvicinati, con l’intenzione di costruire una famiglia, ma nuove situazioni hanno portato Sonia a interrompere definitivamente il rapporto. La donna ha infatti dichiarato: “ Simone non mi ha mai rispettata “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Temptation Island: Simone e Sonia, dopo la rottura, fanno il ‘gender reveal’ in diretta. Lei: “Voglio che sia un padre presente”

