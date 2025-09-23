Temptation Island leader della serata Giletti torna e fa il botto | tutti i dati

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 il film Tv della serie Purché finisca bene dal titolo Tutto a posto, con Michele Di Mauro e Michele Eburnea, totalizzare una media di 1.848.000 spettatori pari all'11.9% di share. Su Canale5 Temptation Island e poi. e poi condotto da Filippo Bisciglia ha invece conquistato 3.005.000 spettatori con uno share del 18.5%, vincendo la serata. Su Rai2 Boss in incognito con Elettra Lamborghini ha segnato 975.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1, il film Killer Elite con Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen ha ottenuto una media di 996. 🔗 Leggi su Iltempo.it

