Temptation Island leader della serata Giletti torna e fa il botto | tutti i dati
Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 il film Tv della serie Purché finisca bene dal titolo Tutto a posto, con Michele Di Mauro e Michele Eburnea, totalizzare una media di 1.848.000 spettatori pari all'11.9% di share. Su Canale5 Temptation Island e poi. e poi condotto da Filippo Bisciglia ha invece conquistato 3.005.000 spettatori con uno share del 18.5%, vincendo la serata. Su Rai2 Boss in incognito con Elettra Lamborghini ha segnato 975.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1, il film Killer Elite con Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen ha ottenuto una media di 996. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: temptation - island
Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"
Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality
Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista
Temptation Island si conferma leader di prima e seconda serata; Temptation Island e poi... e poi..., 3 milioni telespettatori; Temptation Island si fa in tre: la prossima settimana triplo appuntamento per il gran finale di stagione.
Ascolti tv, Temptation Island leader della serata. Giletti torna e fa il botto - Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 il film Tv della serie Purché finisca bene dal titolo Tutto a posto, con ... Si legge su iltempo.it
Ascolti TV 15 settembre 2025: Temptation Island domina la prima serata su Canale 5, Maria De Filippi vince a costo zero - Ascolti TV del 15 settembre 2025: Temptation Island domina la serata con oltre 2,8 milioni di spettatori e il 20,2% di share. Secondo 41esimoparallelo.it