Temptation Island finale amaro per Sonia e Simone | il gender reveal chiude la loro storia

Nel lungo confronto con Filippo Bisciglia, i due ex hanno raccontato le ragioni della rottura. In attesa del loro primo figlio, cercano ora un equilibrio come genitori separati. Ieri sera si è conclusa ufficialmente una delle edizioni più lunghe e discusse di Temptation Island, arricchita dagli speciali settembrini che Mediaset ha dedicato al docureality condotto da Filippo Bisciglia. Tra le coppie più attese c'erano senza dubbio Sonia Barrile e Simone Mangiarotti, che lo scorso agosto avevano sorpreso tutti con l'annuncio della gravidanza. Il confronto con Filippo Bisciglia e la confessione di Simone A distanza di due mesi dal termine del programma, però, i due hanno confermato la rottura definitiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, finale amaro per Sonia e Simone: il gender reveal chiude la loro storia

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Sonia Mattalia e Alessio Loparco innamorati e felici dopo #TemptationIsland : "Siamo ripartiti da zero" - X Vai su X

Per questa seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi… Valentina e Antonio si sono raccontati dopo la pausa estiva. Il loro amore continua a gonfie vele - facebook.com Vai su Facebook

Temptation Island, finale amaro per Sonia e Simone: il gender reveal chiude la loro storia; Speciale Temptation Island, tra nozze in vista, ripartenze e il gender reveal di Sonia e Simone. Tutte le anticipazioni del gran finale; Uomini e Donne, una puntata all'insegna di Temptation Island: colpo di scena per Valerio e Ary.

Speciale Temptation Island, tra nozze in vista, ripartenze e il gender reveal di Sonia e Simone. Tutte le anticipazioni del gran finale - Stasera, lunedì 22 settembre, andrà in onda l'ultima puntata sul programma estivo condotto da Filippo Bisciglia ... Segnala corrieredellumbria.it

Temptation Island e poi…, le anticipazioni della finale: nozze, addii e fiocco blu - Nozze, addii, ritorni e colpi di scena: le coppie svelano il destino delle loro storie d’amore. Da gazzetta.it