Nel gran finale di Temptation Island, tra promesse e addii, arriva Sal Da Vinci a emozionare la coppia più amata con una performance inaspettata. Eccocosa è successo Cosa succede quando l’amore resiste. e arriva una canzone a suggellarlo? Il gran finale di “Temptation Island e poi. e poi”, andato in onda il 22 settembre su Canale 5, ha regalato emozioni vere e colpi di scena. Ma tra tutti, uno ha lasciato il segno: l’ingresso a sorpresa di Sal Da Vinci, che ha commosso tutti con la sua voce e la sua presenza inaspettata. Un mese dopo la fine del programma, Filippo Bisciglia riporta sullo schermo le coppie protagoniste. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Temptation Island e poi… e poi: Sal Da Vinci sorprende tutti!