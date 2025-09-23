Temptation Island E poi… e poi le pagelle | Sonia e Simone una seconda fidanzata 0 Sonia e Alessio esperimento riuscito 10

É trascorso molto tempo dalla chiusura di Temptation Island. Tanto da rinfrescare i rapporti principali. Le lancette si muovono inesorabili, segnando il continuo felice per alcuni, l’incerto futuro colmo di speranza per altri e, al tempo stesso, anche la fine anticipata. Antonio e Valentina, matrimonio e Sal Da Vinci. Voto: 7. Si può dire che Antonio e Valentina abbiano vissuto un inizio di trasmissione alquanto turbolento. Da un lato lei lamentava numerose mancanze, dall’altro lui inscenava tentativi di “fuga” per raggiungerla, salvo poi chiedere scusa e restare al proprio posto. Dopo la proposta di matrimonio, hanno continuato a lavorare alle nozze. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island. E poi… e poi, le pagelle: Sonia e Simone, una seconda fidanzata (0), Sonia e Alessio, esperimento riuscito (10)

