Temptation Island 2025 le pagelle | Angelo e le mille sfumature da toporatto la forza di Sonia

È andato in onda ieri sera, lunedì 22 settembre, il secondo e ultimo appuntamento dello speciale dedicato a Temptation Island. Così, abbiamo scoperto quale è stato il destino dei protagonisti di questa ultima edizione del docu-reality a distanza di diversi mesi dal falò di confronto. Le coppie di Temptation Island. Valentina e Antonio – LUI voto 8; LEI voto 8 La coppia delle coppie di questa edizione. Tra la Tribuna Posillipo, il gazebo e le corse lungo la spiaggia, quella di Valentina e Antonio è una storia che ha fatto vivere al pubblico indimenticabili colpi di scena. Valentina aveva deciso di scrivere a Temptation Island perché, pur essendo ancora innamorata di Antonio, sentiva di non potersi fidare più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Temptation Island 2025, le pagelle: Angelo e “le mille sfumature da toporatto”, la forza di Sonia

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Sonia Mattalia e Alessio Loparco innamorati e felici dopo #TemptationIsland : "Siamo ripartiti da zero" - X Vai su X

Per questa seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi… Valentina e Antonio si sono raccontati dopo la pausa estiva. Il loro amore continua a gonfie vele - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle di Temptation Island e poi... E poi..., ultima puntata; Temptation Island. E poi… e poi, le pagelle: Sonia e Simone, una seconda fidanzata (0), Sonia e Alessio, esperimento riuscito (10); Temptation Island e poi..., le pagelle: Sal Da Vinci a sorpresa (10), fiocco blu per Sonia B. (8), Alessio e Sonia M. resistono (7),....

Temptation Island 2025, le pagelle: Angelo e “le mille sfumature da toporatto”, la forza di Sonia - È andato in onda ieri sera lo speciale dedicato a Temptation Island. Lo riporta ilgiornale.it

"Temptation Island e poi...e poi...", le pagelle: Angelo Siffredi piange (4), Antonio e Valentina due cuori e una bomboniera (8), Simone “concretizza” (2) Alessio meme (6) - Tra Simone che non ha mai smesso di “concretizzare”, promesse di matrimonio e gender reveal, ecco cosa è suc ... mowmag.com scrive