Temptation island 2023 | sonia e simone si lasciano il 22 settembre

La seconda edizione di Temptation Island E poi E poi si è conclusa con una puntata ricca di emozioni e sorprese, andata in onda il 22 settembre su Canale 5. L’evento ha offerto uno sguardo approfondito sui percorsi delle coppie coinvolte, rivelando decisioni importanti e momenti clou che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Di seguito vengono analizzati i principali sviluppi della serata, tra cui le storie più significative e le sorprese riservate dai protagonisti. la storia di antonio e valentina: un amore ancora forte. il percorso dei due innamorati. Nel corso della puntata, si è tornato a parlare di Antonio e Valentina, coppia che durante l’estate ha attraversato numerosi alti e bassi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Temptation island 2023: sonia e simone si lasciano il 22 settembre

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Sonia Mattalia e Alessio Loparco innamorati e felici dopo #TemptationIsland : "Siamo ripartiti da zero" - X Vai su X

Per questa seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi… Valentina e Antonio si sono raccontati dopo la pausa estiva. Il loro amore continua a gonfie vele - facebook.com Vai su Facebook

Sonia B. e Simone e poi… e poi… - Temptation Island Clip |; Temptation Island Anticipazioni: svelato il sesso del bebè di Sonia e Simone!; Temptation Island, Sonia B. e Simone: svelato il sesso del bambino in arrivo e cosa è successo tra loro.

Temptation Island e poi..., le pagelle: Sal Da Vinci a sorpresa (10), fiocco blu per Sonia B. (8), Alessio e Sonia M. resistono (7), Maria Concetta spietata (5) - Dopo il riepilogo delle prime tre coppie andato in onda lunedì 15 settembre 2025, il viaggio nei sentimenti si chiude lunedì 22 settembre 2025 ... Secondo leggo.it

Temptation Island E poi E poi 22 settembre, cosa è successo: Sonia e Simone si lasciano - Antonio e Valentina sono a lavoro sulle nozze ed hanno ricevuto la sorpresa di Sal Da Vinci. Da maridacaterini.it