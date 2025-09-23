Temporali sparsi ma di forte intensità | ancora allerta ' gialla' nel Ravennate

Ravennatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle 12 alla mezzanotte di oggi, martedì, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 97, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla in tutta la provincia ravennate.Per la giornata di martedì, come si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: temporali - sparsi

Possibili temporali sparsi nel fine settimana, è allerta gialla in Veneto

Meteo Roma: giornata instabile con temporali sparsi, allerta arancione in vigore

In giornata rovesci e temporali sparsi, protezione civile in allerta gialla

temporali sparsi forte intensit224"Temporali sparsi di forte intensità": diramata una allerta meteo 'gialla' sul territorio - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi di forte intensità, più probabili sul settore centro- Come scrive cesenatoday.it

temporali sparsi forte intensit224Meteo, vortice ciclonico sull'Italia: piogge e temporali anche mercoledì 24 settembre - Una circolazione ciclonica insiste a ridosso dell'Italia: porterà piogge e temporali anche domani, con rischio di fenomeni localmente intensi. meteo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Temporali Sparsi Forte Intensit224