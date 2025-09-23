Temporali grandine e raffiche di vento | prorogata l' allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore l' avviso di allerta meteo di livello giallo, per piogge e temporali.Sono previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, causate da una perturbazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

